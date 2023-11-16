В Вильнюсе рано утром был замечен утонувший в реке Mercedes-Benz

Информация о машине в реке Воке поступила в 5.28 ч. Звонивший сказал, что из воды видна передняя часть автомобиля марки Mercedes-Benz и слышны крики женщины.

На место происшествия выехали пожарные-спасатели. Женщину нашли на островке и передали в руки врачей.

Очевидец происшествия рассказал, что ночью услышал громкий лай собак, потом какой-то шум, поэтому вышел посмотреть, что происходит. Он заметил в реке машину и сразу же вызвал помощь.

Когда приехали пожарные-спасатели он услышал женские крики, оказывается, где-то между машиной и берегом находилась промокшая и замершая женщина 30-40 лет. С машины ее, видимо, смыло течением.

По предварительным данным, больше никого в машине не было.