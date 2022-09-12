aA
В Вильнюсе во второй половине дня сообщили о несчастном случае на рабочем месте: мужчину придавило оборудованием. На место происшествия выехали пожарные-спасатели и врачи.
Asociatyvi nuotrauka
Asociatyvi nuotrauka
© DELFI / Nerijus Povilaitis

По данным вильнюсской полиции, несчастье произошло в 16.38 ч.

Сообщалось, что на заводе, на ул. Жарию, оборудованием придавило 34-летнего работника.

По предварительным данным, когда на место происшествия приехали пожарные-спасатели, пострадавшего уже освободили.

Мужчина был без признаков жизни, его реанимировали пожарные-спасатели.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

Будут ли спасать жителей от непомерного роста цен? Ответ представителей правящих удивляет

Правительство Литвы уже обсуждает бюджет на следующий...

Новый рекорд инфляции в Литве: больше всего подорожали продукты одной группы

Инфляция в Литве продолжает расти, достигнут новый...

Эфир Delfi: Олег Жданов и Альвидас Медалинскас - перелом в войне

Наступление ВСУ и освобождение огромной территории от...

В Вильнюсе останавливают взрывные работы на площадке нацстадиона: обломки попали в дом

В понедельник на территории национального стадиона в...

В этом году в Литве уволили в два раза больше работников, чем в прошлом: уже есть влияние цен на электричество

В этом году в Литве уволили в два раза больше...