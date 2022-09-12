По данным вильнюсской полиции, несчастье произошло в 16.38 ч.
Сообщалось, что на заводе, на ул. Жарию, оборудованием придавило 34-летнего работника.
По предварительным данным, когда на место происшествия приехали пожарные-спасатели, пострадавшего уже освободили.
Мужчина был без признаков жизни, его реанимировали пожарные-спасатели.
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