По данным вильнюсской полиции, несчастье произошло в 16.38 ч.

Сообщалось, что на заводе, на ул. Жарию, оборудованием придавило 34-летнего работника.

По предварительным данным, когда на место происшествия приехали пожарные-спасатели, пострадавшего уже освободили.

Мужчина был без признаков жизни, его реанимировали пожарные-спасатели.