aA
В Вильнюсе пьяный пассажир, который ехал без билета, избил контролера.
В Вильнюсе пьяный "заяц" избил контролера
© Kauno aps. VPK

Вильнюсская полиция сообщает, что инцидент произошел 16 ноября, в 19 ч. в Вильнюсе, на остановке Стяпоно Баторо. Мужчина хотел избежать наказания за то, что ехал в автобусе без билета, и избил контролера. Контролера доставили в больницу. Ему оказали необходимую помощь и назначили амбулаторное лечение.

Полиция задержала подозреваемого (1996 г.р.). Он был пьян (2,56 промилле).

Ведется расследование.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

Pirmadienio popietė Vilniuje

В городах Литвы все чаще слышится русская речь: растет число не только приезжающих сюда украинцев

Структура жителей литовской столицы и других городов,...

Эфир Delfi: падение ракеты в Польше — новые вопросы и выводы

Посол Польши в ООН Кшиштоф Щерский заявил, что на...

Европа готовится к тяжелой зиме: один из сценариев – полное отключение российского газа

Европейский комиссар по вопросам энергетики Кадри...

Русская улица, открытие таблички Kamilė Šėraitė Русская улица, открытие таблички Darius Kuolis Alvydas Nikžentaitis Algimantas Kasparavičius

Русская улица в Вильнюсе – дань уважения истории или название, "навязанное оккупантами"?

Представители консервативной партии "Союз Отечества –...

Синоптики предупреждают – ждет не только снег, но и мороз до -10 градусов

Дежурный синоптик Гидрометеорологической службы...