В Вильнюсе пьяный "заяц" избил контролера

Вильнюсская полиция сообщает, что инцидент произошел 16 ноября, в 19 ч. в Вильнюсе, на остановке Стяпоно Баторо. Мужчина хотел избежать наказания за то, что ехал в автобусе без билета, и избил контролера. Контролера доставили в больницу. Ему оказали необходимую помощь и назначили амбулаторное лечение.
Полиция задержала подозреваемого (1996 г.р.). Он был пьян (2,56 промилле).
Ведется расследование.
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