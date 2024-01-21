В Вильнюсе пьяный вор попался на украденной машине

Вильнюсская уездная полиция сообщает, что 20 января около часа ночи. в Вильнюсе на улице Атейтес за рулем угнанного автомобиля Volvo V50 находился пьяный (1,94 промилле) мужчина (1988 г. р.). Оказалось, что машину он похитил вместе с другим мужчиной (1984 г.р.) 19 января в период от 23:30 до 23:50 со стоянки в Вильнюсе, на ул.Атейтес.
Около двух часов ночи в Вильнюсе, в Григишкес, на ул. Кауно Вокес, автомобиль Audi, которым управлял пьяный мужчина (отказавшийся провериться) (1984 г.р.), вылетел с дороги в кювет.
Около 12:30 в Вильнюсе на улице С.Баторо за рулем автомобиля VW Passat находился пьяный (2,74 ппромилле) мужчина (1975 г. р.).
Около 14.50 час. в Вильнюсе на улице Дарюса Гербутавичюса за рулем автомобиля Nissan находилась нетрезвая (2,19) женщина (1990 г. р.).
Вечером, около 21.50 в Вильнюсе на улице Максимишкю за рулем автомобиля VW Passat находился пьяный мужчина (1,55 промилле), (1992 г. р.).
По всем делам начаты досудебные расследования.
В воскресенье вечером сотрудники Департамента дорожной полиции организовали в Вильнюсе рейд. Все протестированные водители были трезвыми. Установлены двое нарушителей, оба иностранные пассажиры.
На ул. О. Милашюса проверенный водитель автомобиля Toyota Prius имел водительские права своей страны, но не имел других документов, позволяющих использовать эти права в Литве.
Остановленный на ул. Озо водитель из Таджикистана утверждал, что оставил права дома. Поскольку в базах данных полиции Литвы нет информации о водительских правах, выданных за рубежом, иностранные водители должны иметь при себе этот документ. Мужчине вручили повестку о явке в Дорожную полицию. Если выяснится, что у него нет прав, ему придется заплатить штраф в размере 300 евро и он он будет лишен права вождения в Литве на год.
20 января зарегистрировано 49 дорожно-транспортных происшествий. 2 человека получили ранения. Одна авария произошло по вине пьяного водителя.
Зимой Дорожную полицию больше беспокоят водители, намеренно рисующие "солнышко" на улицах и парковках.
В пятницу столичная Дорожная полиция поймала двух молодых людей за хулиганское вождение. Водитель (2004 г.р.) на автомобиле Lexus и другой водитель (2001 г. р.) на BMW 320 наслаждались скольжением и "рисованием солнышек" на уединенной парковке на улице Терминало.
Первого любителя дрифтинга поймали в 23 часа, второго – через час. Полицейские отметили, что водители своими действиями создали угрозу безопасности дорожного движения себе и ехавшим с ними пассажирам. Это карается штрафом от 450 до 550 евро.