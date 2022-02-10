В Вильнюсе пьяный водитель врезался в тягач

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В среду поздно вечером пьяный водитель VW Passat врезался в остановившийся тягач на ул. С.Баторо.
После удара в полуприцеп тягача передняя часть легковушки оказалась под ним. К счастью, в легковушке пассажиров не было.
Водитель не пострадал. У него в организме было больше 2 промилле.
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