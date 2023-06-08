В Вильнюсе пьяный водитель врезался в автомобиль компании Bolt

По данным полиции, в 23.30 ч. сообщили, что в Вильнюсе, на перекрестке ул. Дидлаукё и Атейтес, произошло серьезное ДТП, были пострадавшие.
Микроавтобус VW на скорости врезался в заднюю часть автомобиля Bolt. Повреждены оба автомобиля.
Виновник ДТП был пьян - 3,23 промилле. В микроавтобусе ехал и пьяный пассажир, он получил травмы лица и был доставлен в больницу.
По предварительным данным, пьяный водитель вел себя агрессивно, был задержан. Его подозревают также в повреждении решеток в полицейском автомобиле.
Водитель автомобиля компании Bolt не пострадал.
Обстоятельства происшествия выясняет полиция.
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