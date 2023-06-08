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В среду поздно вечером в Вильнюсе произошло ДТП. Сообщается, что виновник был пьян.
В Вильнюсе пьяный водитель врезался в автомобиль компании Bolt
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По данным полиции, в 23.30 ч. сообщили, что в Вильнюсе, на перекрестке ул. Дидлаукё и Атейтес, произошло серьезное ДТП, были пострадавшие.

Микроавтобус VW на скорости врезался в заднюю часть автомобиля Bolt. Повреждены оба автомобиля.

Виновник ДТП был пьян - 3,23 промилле. В микроавтобусе ехал и пьяный пассажир, он получил травмы лица и был доставлен в больницу.

По предварительным данным, пьяный водитель вел себя агрессивно, был задержан. Его подозревают также в повреждении решеток в полицейском автомобиле.

Водитель автомобиля компании Bolt не пострадал.

Обстоятельства происшествия выясняет полиция.

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