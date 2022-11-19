В Вильнюсе пьяный водитель стал причиной аварии: пострадали три человека

По предварительным данным, в 21.40 поступило сообщение о том, что на улице Жигиманту столкнулись два автомобиля: “Лексус” и “Тойота”.
Сообщается, что в аварии пострадали три человека, которые ехали на “Лексусе”. Столкновение могло произойти, когда водитель “Тойота”, выезжая с прилегающей дороги, не пропустил “Лексус”, который ехал по главное.
Выяснилось, что водитель “Тойоты” был пьян (1,83 промилле).
По предварительным данным, пьяный водитель выехал из двора, куда разрешен въезд только транспортным средствам сотрудников Литовского государственного симфонического оркестра (ЛГСО).
Должностные лица выясняют обстоятельства инцидента.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Золотой век для работников подходит к концу: было бы наивно ожидать более высокого роста зарплат
Изменения можно наблюдать и на рынке труда: если раньше...
Литовцы не собираются откладывать на Рождество: некоторых популярных подарков в магазинах может и не остаться
Несмотря на все более громкие разговоры о возможном...
Вильнюс украшают к Рождеству: уют и виды словно из сказки
С первым снегом приходит настоящее праздничное...
Спикер Сейма Литвы: быть среди "санкционных ястребов" – правильная позиция
В эфире Delfi спикер Сейма Литвы Виктория...
В Вильнюсе прощаются со спасшим подростка парамедиком: коллеги по всему городу почтили его память
В субботу хоронят спасшего подростка фельдшера Дмитрия...