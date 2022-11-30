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На проспекте Лайсвес, около Центральной поликлиники Вильнюсского района ехавший по встречной полосе водитель BMW врезался в столб. По словам очевидцев, потом водителю удалось припарковать автомобиль. Он вышел из машины и пустился бежать.
В Вильнюсе пьяный водитель на BMW врезался в столб, убегая избил пытавшегося его задержать мужчину
© DELFI / Jaunius Matonis

Вильнюсская полиция сообщила, что пьяный водитель BMW совершил ДТП во вторник, в 17.30 ч.

Очевидцы сообщили об инциденте в полицию и стали преследовать беглеца. Преследование длилось около 10 минут.

Двое мужчин догнали водителя и повалили его на землю. Во время стычки, пострадал 22-летний молодой человек.

Подоспевшие полицейские надели на беглеца наручники. После проверки на трезвость, выяснилось, что в организме 28-летнего мужчины было 1,63 промилле, но он пьянел буквально на глазах. После второй попытки алкотестер показал 1,73 промилле.

Мужчине грозит уголовная ответственность за нетрезвое вождение и нанесение физической боли, а BMW может быть конфискован или водителю придется заплатить его стоимость.

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