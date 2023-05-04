В четверг вечером в Вильнюсе несовершеннолетний ехал по встречной полосе на ул. Укмергес и повредил чужую машину.
По данным комиссариата Вильнюсского округа, 17-летний работник автомойки взял покататься автомобиль Škoda, принадлежащий клиенту. Машину на мойке клиент оставил в среду.
Подросток, у которого нет прав, ехал по встречной полосе, недалеко от перекрестка с ул. Парибё он зацепил ограждение и повредил автомобиль. По словам очевидца, лишь в последний момент удалось избежать столкновения с другим автомобилем, Škoda едва не перевернулась.
По предварительным данным, водитель с места происшествия пытался сбежать, но его задержала полиция. Подросток был пьян (1,66 промилле).
Из-за ДТП образовались заторы.
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