В Вильнюсе пьяный мужчина избил подростка

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Нападение на подростка было совершено в четверг вечером в Вильнюсе, в Григишкес.
Вильнюсская полиция информирует, что 20 октября в 22 ч. в Григишкес, на ул. Ково 11-осёс, мужчина ударил кулаком в лицо 15-летнего подростка.
Пострадавшего увезли в больницу.
Избивший подростка мужчина был пьян (1,06 промилле).
начато расследование.
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