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Нападение на подростка было совершено в четверг вечером в Вильнюсе, в Григишкес.
В Вильнюсе пьяный мужчина избил подростка
© Shutterstock nuotr.

Вильнюсская полиция информирует, что 20 октября в 22 ч. в Григишкес, на ул. Ково 11-осёс, мужчина ударил кулаком в лицо 15-летнего подростка.

Пострадавшего увезли в больницу.

Избивший подростка мужчина был пьян (1,06 промилле).

начато расследование.

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