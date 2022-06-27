В Вильнюсе провалился асфальт, в яму провалилось колесо автомобиля

27 июня, в 15 ч. сообщили о том, что около здания номер 55 на ул. Наугардуко провалился асфальт, в яму попал автомобиль. Переднее колесо машины застряло так, что автомобиль не смог двигаться ни назад, ни вперед.
Из-за инцидента образовался затор.
На место выехала полиция и работники компании Grindа.
К счастью, яма оказалась неглубокой, поэтому удалось вытащить автомобиль Toyota.
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