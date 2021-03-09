Приметы: худощавого телосложения, рост 167 см. На женщине была черная длинная куртка, возможно, белая шапка с коричневым помпоном.
По словам близких, возможно Йолита находится в районе Вилкпедес, а может где-то в другом месте.
Полиция объявила женщину в розыск, но к вечеру не было получено никакой информации о ее местонахождении.
TV3 сообщает, что в квартире находилась также свекровь пропавшей, она спала в комнате с детьми. Пожилая женщина сказала, что слышала, как невестка ночью ходила по квартире, но потом уснула, поэтому не может сказать, когда невестка ушла из дома.
"Она написала в фейсбуке ночью прощальные слова, но потом стерла эту запись. Я сам не видел, я работал, мне ее показали друзья", – сказал муж пропавшей.
Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении пропавшей, просьба звонить по номерам 112 или 8675 51166.
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