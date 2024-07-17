2024.07.17 16:02

В Вильнюсе пропала 14-летняя девочка, полиция просит о помощи

 
ru.DELFI.lt
Ugnė Grimalauskaitė
Ugnė Grimalauskaitė
ФОТО: Vilniaus AVPK

Вильнюсская полиция ищет пропавшую без вести несовершеннолетнюю Угне Грималаускайте (2010 г.р.).

По данным полиции, 14-летняя Угне 15 июля, в 9 ч. ушла из дома на ул. Калварию в Вильнюсе и не вернулась, где она находится - неизвестно.

Приметы: рост 1,65 см, крупного телосложения, длинные коричневые волосы, во что она была одета, неизвестно. С собой у девочки был красный чемодан. Возможно, она на автобусе уехала в Паневежис или Паневежский район.

Ugnė Grimalauskaitė

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшей, просьба обращаться к следователю Александру Офоничеву по номеру +370 673 70089, эл. п. aleksandr.ofonicev@policija.lt или звонить по номеру 112.

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