В Вильнюсе пропала 14-летняя девочка, полиция просит о помощи

По данным полиции, 14-летняя Угне 15 июля, в 9 ч. ушла из дома на ул. Калварию в Вильнюсе и не вернулась, где она находится - неизвестно.

Приметы: рост 1,65 см, крупного телосложения, длинные коричневые волосы, во что она была одета, неизвестно. С собой у девочки был красный чемодан. Возможно, она на автобусе уехала в Паневежис или Паневежский район.