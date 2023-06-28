В Вильнюсе пропал выписанный из больницы мужчина

27 июня, в 7.30 ч. из Республиканской вильнюсской университетской больницы на ул. Шилтнамю выписали 67-летнего жителя Швенченского района Склеповича, но домой он так и не вернулся. Где он находится, неизвестно.
Приметы: рост 184 см, среднего телосложения, волосы короткие, усы. На мужчине были серые спортивные брюки, оранжевая майка, черные шлепанцы.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просьба звонить следователю Витасу Ленкайтису +370 700 56488, 8 684 87192 или по номеру 112.
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