28 июня 2023 г. 16:23

В Вильнюсе пропал выписанный из больницы мужчина

 
ru.DELFI.lt
Leonid Sklepovič
Leonid Sklepovič
ФОТО: Vilniaus aps. VPK
Вильнюсская полиция сообщает, что разыскивает Леонида Склеповича.

27 июня, в 7.30 ч. из Республиканской вильнюсской университетской больницы на ул. Шилтнамю выписали 67-летнего жителя Швенченского района Склеповича, но домой он так и не вернулся. Где он находится, неизвестно.

Приметы: рост 184 см, среднего телосложения, волосы короткие, усы. На мужчине были серые спортивные брюки, оранжевая майка, черные шлепанцы.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просьба звонить следователю Витасу Ленкайтису +370 700 56488, 8 684 87192 или по номеру 112.

Leonid Sklepovič
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Источник
ru.DELFI.lt
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