"28 февраля пропал мой муж Павел Михно, последний раз, когда мы разговаривали по телефону, он сказал, что собирается домой, около 18 часов. Больше на звонки не отвечал, телефон уже пару дней отключен, заявление в полицию подано", - пишет женщина.
Утверждается, что в больницы звонили, но новостей нет. У пропавшего не было при себе документа, удостоверяющего личность.
Мужчина вышел из дома в темно-оранжевом свитере, черных джинсах, черной удлиненной куртке выше колен и черных туфлях. Рост 187 см, телосложение спортивное.
Обеспокоенная женщина говорит, что нужна любая информация.
Всех, у кого есть информация об исчезновении мужчины, просят связаться с полицией по телефону 112.
Полиция Вильнюса сообщила Delfi, что сотрудники ищут пропавшего мужчину.
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