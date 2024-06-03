В Вильнюсе пропал мужчина, полиция просит о помощи

По данным полиции, 15 мая этого года, в 9 ч., мужчина ушел из дома в Вильнюсе, на ул. Банишкю, и не вернулся.

Приметы: рост 175 см, худощавого телосложения, волосы короткие, русые, глаза зеленые. На мужчине была черная куртка, с собой у него был рюкзак.