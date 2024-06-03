2024.06.03 10:45

В Вильнюсе пропал мужчина, полиция просит о помощи

 
ru.DELFI.lt
Dingęs be žinios Albert Dravnel
Dingęs be žinios Albert Dravnel
ФОТО: Vilniaus policija

Полиция третьего комиссариата полиции ГКП Вильнюсского округа разыскивает пропавшего без вести Альберта Дравнеля (1986 г.р.).

По данным полиции, 15 мая этого года, в 9 ч., мужчина ушел из дома в Вильнюсе, на ул. Банишкю, и не вернулся.

Приметы: рост 175 см, худощавого телосложения, волосы короткие, русые, глаза зеленые. На мужчине была черная куртка, с собой у него был рюкзак.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просьба информировать следователя Гражину Синкевич, тел. +370 700 56408, моб. тел. +370 602 63127, эл. п. grazina.sinkevic@policija.lt или звонить по номеру 112.

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