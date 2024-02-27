В Вильнюсе пропал молодой мужчина

 
ru.DELFI.lt
Vilniaus policijos nuotr.
Vilniaus policijos nuotr.
ФОТО: DELFI montažas

Вильнюсская полиция разыскивает пропавшего без вести Артура Станкевича (1991 г.р.).

Полиция сообщает, что 32-летнего молодого человека в последний раз видели 3 октября 2023 г., когда он ушел из дома на ул. Полоцко в столице. Он планировал ехать на Вильнюсский автовокзал, на ул. Соду.

Приметы: рост 180 см, худощавого телосложения, светлые волосы до плеч, темная бородка и усы.

На нем был черный джинсовый пиджак, синие джинсы, синие ботинки на шнурках, серая кепка.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о пропавшем, просьба звонить следователю Мариану Собескому по номеру 8 610 76902, писать по эл. почте marian.sobieski@policija.lt или звонить по номеру 112.

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