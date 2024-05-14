В Вильнюсе пропал без вести пятнадцатилетний подросток

Согласно сообщению полиции, 15 февраля этого года примерно в 19 час. 30 мин. пятнадцатилетний подросток ушел из вильнюсского дома социального опеки "Гиле" и до сих пор не вернулся.
Описание пропавшего Альбертаса Крушинскаса-Губареваса: рост около 163 см, темные волосы до ушей (сейчас побрился налысо), худощавое телосложение, отличительная черта: след ожога от подбородка до груди.
15-летний подросток ушел в красных спортивных штанах, черной куртке, белых кроссовках и черном шейном платке.
Просим лиц, видевших этого несовершеннолетнего или знающих его местонахождение, немедленно сообщить старшему следователю 1-ого отдела Второго комиссариата полиции города Вильнюс Главного комиссариата полиции Вильнюсского уезда Гене Маркявичене: номер телефона 8 700 56719, эл. почта: gene.markeviciene@policija.lt или позвонить по номеру экстренных служб 112.