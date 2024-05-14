В Вильнюсе пропал без вести пятнадцатилетний подросток

Согласно сообщению полиции, 15 февраля этого года примерно в 19 час. 30 мин. пятнадцатилетний подросток ушел из вильнюсского дома социального опеки "Гиле" и до сих пор не вернулся.

Описание пропавшего Альбертаса Крушинскаса-Губареваса: рост около 163 см, темные волосы до ушей (сейчас побрился налысо), худощавое телосложение, отличительная черта: след ожога от подбородка до груди.

15-летний подросток ушел в красных спортивных штанах, черной куртке, белых кроссовках и черном шейном платке.