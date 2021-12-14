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В Вильнюсе пропал 15-летний подросток Эвалдас. Родители обращаются за помощью к обществу.
В Вильнюсе пропал 15-летний подросток, семья просит о помощи
© DELFI

Мать подростка сказала, что ищут Эвалдаса с воскресенья.

Родители обратились в полицию, кроме того, разместили просьбу о помощи в социальной сети Facebook.

"Ищем 15-летнего подростка! SOS! Пропал наш сын! Приметы: рост 170 см, вес – 55 кг, худощавого телосложения, волосы светлые. В воскресенье он ушел на урок математики и не вернулся. В последний раз его видели в воскресенье ночью в парке Вингис, на ул. Виршулишкю и Тую. Ищем! Мы "перерыли" пол-Вильнюса, еще не нашли.

Одежда: темно-сняя куртка, черные брюки, черные ботинки, серая шапка, коричневый рюкзак. Имя - Эвалдас. Если увидите - сообщите по номеру 112 или нам! В последний раз его видели в Виршулишкес, а последний сигнал телефона был где-то около парка Вингис. Телефон уже не работает. Кто может, молитесь, чтобы мы его нашли!", – писала мать.

В Вильнюсе пропал 15-летний подросток, семья просит о помощи
© DELFI

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