В Вильнюсе произошло жуткое ДТП, один человек погиб

По предварительным данным, в 12.19 ч. поступило сообщение о том, что на Западной объездной дороге в Вильнюсе столкнулись три автомобиля: внедорожник, легковой автомобиль и подметально-уборочная машина.
Звонивший сказал, что в ДТП могут быть пострадавшие. На место происшествия выехали полиция, пожарные-спасатели и врачи.
Очевидцы рассказали, что ДТП серьезное, образовались заторы (в сторону Каролинишкес из Лаздинай).
Пожарные-спасатели вызволяли человека из BMW, который был зажат в машине. Сообщается, что пострадавший скончался.
Движение на объездной дороге перекрыто.
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