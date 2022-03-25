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В пятницу в Вильнюсе произошло серьезное ДТП, сообщалось о пострадавших.
В Вильнюсе произошло жуткое ДТП, один человек погиб
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По предварительным данным, в 12.19 ч. поступило сообщение о том, что на Западной объездной дороге в Вильнюсе столкнулись три автомобиля: внедорожник, легковой автомобиль и подметально-уборочная машина.

Звонивший сказал, что в ДТП могут быть пострадавшие. На место происшествия выехали полиция, пожарные-спасатели и врачи.

Очевидцы рассказали, что ДТП серьезное, образовались заторы (в сторону Каролинишкес из Лаздинай).

Пожарные-спасатели вызволяли человека из BMW, который был зажат в машине. Сообщается, что пострадавший скончался.

Движение на объездной дороге перекрыто.

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