В Вильнюсе произошло серьезное ДТП

Полиция информировала, что в 6.15 ч. женщина сообщила, что в Вильнюсе, на ул. О.Милашяус, она не справилась с управлением автомобилем Subaru. Она сказала, что причина ДТП - скользкая дорога. Полиции женщина не сказала, во что врезался автомобиль.

По предварительным данным, пострадала 58-летняя женщина, она жаловалась на головную боль.

В социальных сетях жители делятся информацией о том, что на ул. О.Милашяус в ДТП попали два автомобиля – Subaru и Ford. Оказывается, автомобиль Ford врезался в павильон остановки.

На место происшествия приехала полиция, которая выяснила, что на самом деле произошло столкновение двух автомобилей.

Водитель (1965 г.р.) Subaru сказала, что ехала по второй полосе, когда почувствовала сильный удар в правый бок автомобиля, автомобиль завертело и он врезался в остановку.

Только позже женщина поняла, что произошло столкновение, сначала она думала, что не справилась с управлением на скользкой дороге.