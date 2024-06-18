2024.06.18 16:41

В Вильнюсе произошло ДТП: столкнулись три автомобиля

 
ru.DELFI.lt
Avarija Ateities g. ir Visorių g. sankryžojee
Avarija Ateities g. ir Visorių g. sankryžojee
ФОТО: Judu.lt

18 июня в Балтупяй из-за ДТП на перекрестке ул. Атейтес и Висорю стали формироваться заторы.

В полицию поступило сразу несколько сообщений. В 14.28 ч. сообщили, что столкнулись автомобиль Suzuki и два автомобиля VW. Один из водителей говорил только по-русски. Звонивший не смог с ним договориться, поэтому вызвал полицию.

В 15.03 ч. сообщили, что столкнулись 4 автомобиля и мотоцикл.

Звонивший сказал, что помощь врачей не нужна. Из-за ДТП образовался затор.

На месте происшествия полиция выяснила, что в ДТП участвовали всего два автомобиля - VW Golf и Suzuki. Другие транспортные средства или ехали мимо или остановились, чтобы помочь.

По данным полиции, VW Golf, которым управлял иностранец 1973 г.р. врезался в остановившийся автомобиль Suzuki, а тот в другой VW Golf.

Еще одно ДТП произошло в 15.29 ч. в Укмерге, на ул. Аникщу. Звонившая сказала, что в ее автомобиль Mazda врезался мотороллер. Пострадала16-летняя водитель мотороллера, она получила травму руки.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии