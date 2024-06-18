В Вильнюсе произошло ДТП: столкнулись три автомобиля

В полицию поступило сразу несколько сообщений. В 14.28 ч. сообщили, что столкнулись автомобиль Suzuki и два автомобиля VW. Один из водителей говорил только по-русски. Звонивший не смог с ним договориться, поэтому вызвал полицию.
В 15.03 ч. сообщили, что столкнулись 4 автомобиля и мотоцикл.
Звонивший сказал, что помощь врачей не нужна. Из-за ДТП образовался затор.
На месте происшествия полиция выяснила, что в ДТП участвовали всего два автомобиля - VW Golf и Suzuki. Другие транспортные средства или ехали мимо или остановились, чтобы помочь.
По данным полиции, VW Golf, которым управлял иностранец 1973 г.р. врезался в остановившийся автомобиль Suzuki, а тот в другой VW Golf.
Еще одно ДТП произошло в 15.29 ч. в Укмерге, на ул. Аникщу. Звонившая сказала, что в ее автомобиль Mazda врезался мотороллер. Пострадала16-летняя водитель мотороллера, она получила травму руки.