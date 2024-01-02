В Вильнюсе произошел взрыв в доме: пострадали пять человек, обнаружено обгоревшее тело

Портал 15min.lt сообщает, что пожарный-спасатель Витаутас Нянартавичюс, работающий на месте происшествия, сказал журналистам, что, по последним данным, пострадали пять человек, в одной из квартир может находиться ребенок.

"Видимо, самая печальная информация, это то, что в доме может оставаться ребенок(...) Есть такая информация... Мы ее получили от матери ребенка, женщину увезли в больницу, подробностей у нас пока нет", – сказал пожарный-спасатель.

Delfi удалось выяснить, что женщина, которую выводили из дома кричала и повторяла, что там остался ее ребенок.

По предварительным данным, во время взрыва в детском саду, находящемся около дома, было 150 детей, они также были эвакуированы. Сейчас в детском саду находятся эвакуированные жители дома. Всего эвакуировано около 40 человек, им привезли теплые напитки и необходимые вещи.