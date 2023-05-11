В Вильнюсе произошел взрыв на АЗС: пострадал мужчина

По данным полиции, в 12.22 ч. поступило сообщение о том, что на территории АЗС на ул. Озо взорвался автомобиль. Звонивший сказал, что из машины люди освободили пострадавшего мужчину.
По данным пожарных-спасателей, к их приезду автомобиль горел открытым пламенем, сообщалось, что это был автомобиль на газе. В 12.45 ч. пожар был локализован.
Во время пожара поврежден стоявший рядом автомобиль Volvo.
Пострадавшего мужчину врачи увезли в больницу.
Очевидцы информировали, что на АЗС Viada загорелся автомобиль такси. Место происшествия было огорожено.
Титас, который в это время шел за покупками в магазин, сказал, что слышал глухой взрыв.
"Я пошел дальше, сначала не отреагировал. А когда вышел, увидел полицию, пожарных. Toyota Prius у АЗС взорвалась, сгорела", – рассказал он.
По словам молодого человека, один из пожарных сказал, что в машине был мужчина.
"Рядом никто не пострадал, мне так сказали. Еще мне показали, что взрыв случился в 10 м от резервуаров, если бы огонь дошел до них, то врыв покрыл бы расстояние до остановки", – сказал Титас.
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