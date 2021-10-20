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Во вторник, в 15.53 ч., полицию вызвали в магазин Maxima на ул. Виршулишкю.
В Вильнюсе произошел еще один конфликт из-за "паспорта возможностей"
© DELFI / Josvydas Elinskas

По данным полиции, в магазин пришел мужчина, который отказался предъявить удостоверение личности, чтобы охрана могла убедиться в подлинности его "паспорта возможностей".

Охранник попросил мужчину покинуть помещение, а тот отказался подчиниться и пытался пройти в магазин, разгорелся конфликт. Охрана задержала мужчину и передала его полиции.

Задержанный во всем обвинял охранника, заявил, что тот пьян. Однако полиция не обнаружила никаких признаков того, что охранник мог быть пьян.

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После этого мужчина успокоился. Поскольку ни у него к охране, ни у охраны к нему претензий не было, полиция ограничилась профилактической беседой.

Это не первый инцидент в Вильнюсе, связанный с карантинными ограничениями.

Во вторник покупатель прострелил ногу охраннику одного из столичных магазинов.

Напомним, что конфликт из-за маски, которую не хотел надевать покупатель, разгорелся в магазине Rimi на ул. Л.Асанавичютес.

"Покупатель (1979 г.р.) из пистолета Glock (документы и разрешение на оружие есть) прострелил охраннику (1983 г.р.) ногу", – сказал пресс-секретарь Департамента полиции Литвы Рамунас Матонис.

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