В Вильнюсе прохожие вытащили из реки 15-летнюю россиянку

 
ru.DELFI.lt
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ФОТО: DELFI / Erika Venckutė
В воскресенье вечером поступило сообщение о том, что в Вильнюсе с моста спрыгнул человек. На место происшествия выехала полиция, врачи и пожарные-спасатели.

Департамент пожарной безопасности и спасения сообщил, что в 19.10 ч. поступила информация о том, что мужчина спрыгнул с Жирмунайского моста.

По словам пожарных-спасателей, когда они ехали на место происшествия им сообщили, что прохожие вытащили из реки девушку.

Выяснилось, что с моста в реку прыгнул не мужчина, а 15-летняя гражданка России. По данным полиции, девушка получила травмы, ее доставили в больницу. К счастью, жизни девушки опасность не угрожает.

Обстоятельства происшествия выясняет полиция.

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Источник
ru.DELFI.lt
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