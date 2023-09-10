В Вильнюсе прохожие вытащили из реки 15-летнюю россиянку

Департамент пожарной безопасности и спасения сообщил, что в 19.10 ч. поступила информация о том, что мужчина спрыгнул с Жирмунайского моста.

По словам пожарных-спасателей, когда они ехали на место происшествия им сообщили, что прохожие вытащили из реки девушку.

Выяснилось, что с моста в реку прыгнул не мужчина, а 15-летняя гражданка России. По данным полиции, девушка получила травмы, ее доставили в больницу. К счастью, жизни девушки опасность не угрожает.