В Вильнюсе продолжаются поиски пропавшей 13-летней девочки

Приметы: рост 1,65 см, худощавого телосложения, волосы средней длины, волосы оранжевого цвета. На ней была коричневая куртка с капюшоном, на котором изображены звезды, на ногах были кирзовые черные ботинки.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении девочки, просьба звонить следователю Миндаугасу Кимутису по номеру 8 700 58 128 или 112.

Представитель Вильнюсской полиции Томас Браженас сказал, что 21 февраля утром полиция встретилась с близкими пропавшей, чтобы обсудить дальнейшие действия.

"Была информация, что в поисках хотят участвовать жители, мы оценим эту необходимость", – сказал он.

На данный момент полиция проверяет конкретные места, в поисках участвуют полицейские со служебными собаками, а также пожарные-спасатели. По сведениям полиции, исчезновение девочки не связано с криминалом.

"Поиск ведется с первой минуты, работают служебные собаки, пожарные-спасатели", – сказал Браженас.