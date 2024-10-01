В Вильнюсе продолжаются поиски подростка – пожарные-спасатели осматривают берега Нерис

Поиски будут проводить в два этапа: от моста Шилас до ул. Олимпечу и от ул. Олимпечу до ул. Гележинё Вилко.

Пожарные-спасатели на лодках осматривают берега Нерис от моста Шилас вниз по течению. С помощью гидролокатора осмотрели участок между мостами Шилас и Короля Миндаугаса. Пока поиски не увенчались успехом.

Департамент пожарной безопасности и спасения сообщает, что 30 сентября, в 9.37 ч. полиция сообщила о том, что нужна помощь в поисках вероятно утонувшего подростка.

Полиции помогают волонтеры Красного креста, стрелки. Поиск будут проводить, пока не найдут мальчика.

„Просьба к жителям города, водителям, у которых есть видеорегистраторы и которые проезжали 30 сентября 2024 года с 4.20 до 08.00 ч. в Вильнюсе по ул. Антакальнё, Жирмуну, П.Вилейшё, Шило, по мосту Шиласа, пришлите ваши видео на эл. почту dainora.kucauskaite@policija.lt“, – сообщает полиция.

ЖИТЕЛЕЙ ПРОСЯТ ПОДКЛЮЧИТЬСЯ К ПОИСКАМ

Поиск на суше. Группа начнет работу в 14:00-15:00 ч. (будет и вечерняя группа 17:00-18:00). Мы начертили карты. Все, кто может участвовать в поисках, просьба писать в комментариях или в личные сообщения. Мы вас присоединим и объединим с другими членами групп.