В Вильнюсе при невыясненных обстоятельствах скончалась малолетняя девочка

По данным Департамента полиции, 26 апреля, в 21.40 ч., в Вильнюсе, во дворе многоквартирного дома, было обнаружено тело малолетней девочки (2011 г.р.).
Полиция выясняет обстоятельства смерти ребенка.
Журналистам 15min полиция сказала, что девочка могла выпасть из окна или с балкона, ее нашли рядом с многоквартирным домом, на теле - следы множественных травм.
Полиция заметила, что о девочке сообщили не ее близкие, а случайные прохожие.
По сведениям портала lrytas.lt, рядом с девочкой лежал мобильный телефон и рюкзак.
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