2024.04.27 09:11

В Вильнюсе при невыясненных обстоятельствах скончалась малолетняя девочка

 
ru.DELFI.lt
Внимание!
Следующая статья может быть неподходящей для несовершеннолетних.
ФОТО: ELTA / Josvydas Elinskas

В пятницу вечером в Вильнюсе во дворе многоквартирного дома обнаружено тело малолетней девочки.

По данным Департамента полиции, 26 апреля, в 21.40 ч., в Вильнюсе, во дворе многоквартирного дома, было обнаружено тело малолетней девочки (2011 г.р.).

Полиция выясняет обстоятельства смерти ребенка.

Журналистам 15min полиция сказала, что девочка могла выпасть из окна или с балкона, ее нашли рядом с многоквартирным домом, на теле - следы множественных травм.

Полиция заметила, что о девочке сообщили не ее близкие, а случайные прохожие.

По сведениям портала lrytas.lt, рядом с девочкой лежал мобильный телефон и рюкзак.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии