В Вильнюсе при невыясненных обстоятельствах скончалась малолетняя девочка

По данным Департамента полиции, 26 апреля, в 21.40 ч., в Вильнюсе, во дворе многоквартирного дома, было обнаружено тело малолетней девочки (2011 г.р.).

Полиция выясняет обстоятельства смерти ребенка.

Журналистам 15min полиция сказала, что девочка могла выпасть из окна или с балкона, ее нашли рядом с многоквартирным домом, на теле - следы множественных травм.

Полиция заметила, что о девочке сообщили не ее близкие, а случайные прохожие.