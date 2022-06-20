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20 июня в Вильнюсе, на шоссе Абею Тауту Республикос, пожилой водитель съехал с дороги и врезался в дерево.
В Вильнюсе пожилой водитель съехал с дороги и врезался в дерево
© DELFI / Karolina Pansevič

По предварительным данным, сообщение поступило в 7.23 ч.

Сообщалось, что на пути со стороны Алитуса к Траку Воке с дороги съехал
внедорожник.

Звонивший сообщил, что водителю около 79 лет, он нуждается в медицинской помощи, у него болит шея.

Обстоятельства происшествия выясняет полиция.

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