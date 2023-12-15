В Вильнюсе пожилой человек целился в полицейских

Инцидент произошел 14 декабря, в 23 ч., в многоквартирном доме на ул. Медейнос в Вильнюсе.

Сообщалось, что в квартире на 9 этаже сработала противопожарная сигнализация. Соседи сообщили, что дверь никто не открывает, дыма нет. Į

На место происшествия выехала полиция и пожарные-спасатели. В 0.18 ч. житель квартиры позвонил по номеру 112 и сообщил, что кто-то пытается проникнуть в его квартиру.

Между тем слышались голоса полицейских, которые требовали открыть дверь.

В 0.26 ч. в службу 112 позвонила женщина и сказала, что с ней связался родственник и сказал, что люди, представившиеся полицейскими, пытаются попасть в его квартиру.

Когда полиция и пожарные-спасатели вошли в квартиру, мужчина (1937 г.р.) направил револьвер (легальный) на полицейских и не подчинялся их требованиям отдать оружие. Так он поставил под угрозу здоровье и жизнь стражей порядка.

Мужчина был задержан и доставлен в Вильнюсскую психиатрическую больницу.

Оружие и патроны забрала полиция.