В Вильнюсе пожарные-спасатели искали упавшую с моста в реку женщину

Полиция информировала, что в 12.51 ч. поступило сообщение о том, что в Вильнюсе, на ул. Монюшкос, с пешеходного моста в реку упал человек.

На место происшествия выехали врачи, полиция и пожарные-спасатели.

По данным Департамента пожарной безопасности и обороны, человека еще не нашли.

По предварительным данным, поиски ведутся в реке в направлении выставочного центра Litexpo.

Delfi на месте происшествия выяснил, что во время поиска водолазы заметили сидевшую на берегу женщину.

Выяснилось, что это та самая женщина, которая упала с моста, она сама выбралась на берег. Женщина вела себя неадекватно, заявила, что боится спасателей и снова пыталась идти в сторону моста, однако ее остановили полицейские.