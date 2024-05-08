2024.05.08 14:23

В Вильнюсе пожарные-спасатели искали упавшую с моста в реку женщину

 
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI / Tomas Vinickas
8 мая в Вильнюсе поступило сообщение о том, что в реке Нерис тонет человек.

Полиция информировала, что в 12.51 ч. поступило сообщение о том, что в Вильнюсе, на ул. Монюшкос, с пешеходного моста в реку упал человек.

На место происшествия выехали врачи, полиция и пожарные-спасатели.

По данным Департамента пожарной безопасности и обороны, человека еще не нашли.

По предварительным данным, поиски ведутся в реке в направлении выставочного центра Litexpo.

Delfi на месте происшествия выяснил, что во время поиска водолазы заметили сидевшую на берегу женщину.

Выяснилось, что это та самая женщина, которая упала с моста, она сама выбралась на берег. Женщина вела себя неадекватно, заявила, что боится спасателей и снова пыталась идти в сторону моста, однако ее остановили полицейские.

Женщину осмотрели врачи скорой и увезли в больницу.

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