В Вильнюсе поздно вечером была ограблена женщина

aA
Грабитель отнял у жертвы смартфон.
Вильнюсская полиция сообщает, что 17 марта, в 22.35 ч. в Жирмунай, на ул. Нагявичаус, незнакомый мужчина напал на женщину (1987 г.р.).
Агрессор забрал у нее смартфон iPhone 13 Pro. Ущерб – 1040 евро.
По факту ограбления ведется расследование.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
В парламенте Литвы одобрено предложение об ограничениях для россиян и белорусов
Сейм Литвы после обсуждения одобрил законопроект,...
Эфир Delfi: ограничения для граждан РФ и Беларуси в Литве, почему русские и белорусы в войне за Украину?
Сейм Литвы принял в первом чтении законопроект,...
Специалисты в сфере коммуникации: Шимоните перешагнула черту
Эксперты в сфере коммуникации отметили, что реакция...
Глава Минфина: вместо прогрессивных тарифов предлагается дополнительное налогообложение
В пакете налоговых предложений предлагается изменить...
Сравнение цен каршеринговых компаний: у кого дешевле?
Месяц назад компания Bolt представила услугу...