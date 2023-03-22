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Грабитель отнял у жертвы смартфон.
В Вильнюсе поздно вечером была ограблена женщина
© DELFI / Andrius Ufartas

Вильнюсская полиция сообщает, что 17 марта, в 22.35 ч. в Жирмунай, на ул. Нагявичаус, незнакомый мужчина напал на женщину (1987 г.р.).

Агрессор забрал у нее смартфон iPhone 13 Pro. Ущерб – 1040 евро.

По факту ограбления ведется расследование.

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