В Вильнюсе поздно вечером была ограблена женщина

Вильнюсская полиция сообщает, что 17 марта, в 22.35 ч. в Жирмунай, на ул. Нагявичаус, незнакомый мужчина напал на женщину (1987 г.р.).

Агрессор забрал у нее смартфон iPhone 13 Pro. Ущерб – 1040 евро.

По факту ограбления ведется расследование.