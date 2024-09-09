В Вильнюсе поступило сообщение о взрыве трансформатора

По данным полиции, 9 сентября, в 8.08 ч. поступило сообщение о том, что в столице, на ул. Карейвю, взорвался трансформатор, начался пожар. Сообщалось о том, что во время взрыва мог пострадать человек.

На место происшествия выехали полиция, врачи и пожарные-спасатели.

По данным пожарных, их помощь не потребовалась. К их приезду остался только дым, огонь потушили люди.