2024.09.09 11:12

В Вильнюсе поступило сообщение о взрыве трансформатора

 
ru.DELFI.lt
Asociatyvi nuotr.
Asociatyvi nuotr.
ФОТО: DELFI / Andrius Ufartas

В понедельник в Вильнюсе поступило сообщение о взрыве.

По данным полиции, 9 сентября, в 8.08 ч. поступило сообщение о том, что в столице, на ул. Карейвю, взорвался трансформатор, начался пожар. Сообщалось о том, что во время взрыва мог пострадать человек.

На место происшествия выехали полиция, врачи и пожарные-спасатели.

По данным пожарных, их помощь не потребовалась. К их приезду остался только дым, огонь потушили люди.

Выяснилось, что около трансформатора работали специалисты компании ESO (1984 и 1964 г.р.). По предварительным данным, произошло короткое замыкание, появился дым. Сообщается, что во время инцидента никто не пострадал.

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