В Вильнюсе поступило сообщение о бомбе в здании телеканала LNK

По данным полиции, сообщение поступило в 11.06 ч. Аноним заявил, что через несколько минут в здании телевидения LNK взорвется бомба. Несмотря на подозрения, что информация может быть ложной, работников из здания эвакуировали.

Звонивший вызвал подозрение, поскольку заявил, что причина будущего взрыва - помощь LNK Украине. Кроме того, он заявил, что бомба взорвется через 8 минут. К счастью, взрыва не было. Пока здание не проверят, работники будут находиться на улице.

На место выехали саперы антитеррористического отряда "Арас".

Согласно УК ЛР, за ложное сообщение об опасности взрыва или другом несчастье в публичном или государственном учреждении, если на место выезжали спецслужбы, грозят общественные работы, штраф, лишение свободы, арест или лишение свободы на срок до 1 года.

О взрыве сообщили журналисту, который не является штатным работником LNK, но канал показывает передачи, которые он готовит.

Журналист сказал Delfi.lt, что аноним звонил не на мобильный телефон, он не назвал свое имя, однако журналисту показалось, что звонивший, который говорил с русским акцентом, мог быть пьян.