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15 марта, в 14 ч. по Единому номеру помощи позвонил человек и сказал, что в торговом центре кто-то нанес его другу ножевое ранение.
В Вильнюсе поступило ложное сообщение о раненом в торговом центре мужчине
© Reidas Vilniuje nuotr.

По словам звонившего, пострадавший находится в торговом центре Mada, на ул. Виршулишкю.

Звонивший сказал, что его 35-летний друг ранен в живот.

В указанное место выехала полиция и врачи скорой помощи. Полиция общалась с охранниками магазина. Они сказали, что ничего об этом происшествии не знают.

Дозвониться сообщившему о несчастье не удалось. Этот вызов расценивают как ложный.

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