VW Passat сломался недалеко от бизнес-центра Verslo trikampis. Водитель другого авто решил ему помочь – оттащить на буксире. По словам очевидцев, на дороге стоял аварийный знак. Однако когда водитель находился между двумя машинами и привязывал трос, в автомобили врезался водитель Audi.

Скорая помощь увезла пострадавшего в больницу, у него были зажаты ноги.