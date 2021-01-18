VW Passat сломался недалеко от бизнес-центра Verslo trikampis. Водитель другого авто решил ему помочь – оттащить на буксире. По словам очевидцев, на дороге стоял аварийный знак. Однако когда водитель находился между двумя машинами и привязывал трос, в автомобили врезался водитель Audi.
Скорая помощь увезла пострадавшего в больницу, у него были зажаты ноги.
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