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18 января, в 10.13 ч., в Вильнюсе, на ул. Гележинё Вилко, произошло ДТП, во время которого пострадал водитель, привязывавший трос к неисправному автомобилю.

VW Passat сломался недалеко от бизнес-центра Verslo trikampis. Водитель другого авто решил ему помочь – оттащить на буксире. По словам очевидцев, на дороге стоял аварийный знак. Однако когда водитель находился между двумя машинами и привязывал трос, в автомобили врезался водитель Audi.

Скорая помощь увезла пострадавшего в больницу, у него были зажаты ноги.

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