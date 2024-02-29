В Вильнюсе после учений скончался многолетний сотрудник полиции

Delfi получил информацию о том, что 27 февраля в Сантаришкской больнице скончался 56-летний криминалист.
Сообщается, что он участвовал в учениях в спортзале и на стрельбище. По предварительным данным, потом ему стало плохо, его доставили в больницу, где он и скончался.
Вильнюсская полиция подтвердила, что в 21.30 ч. врачи сообщили о смерти Бланка. Ведется расследование.
Полицейский работал в управлении по расследованию тяжких преступлений. Он занимался расследованием самых тяжких преступлений.
Вильнюсская полиция скорбит в связи со смертью коллеги.
"Такая болезненная и неожиданная утрата… Пусть покоится с миром ушедший в мир иной наш коллега Борисас Бланк. Выражаем искренние соболезнования его семье, коллегам, друзьям и всей нашей общине", – писали представители профсоюза Вильнюсской полиции в фейсбуке.