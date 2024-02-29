В Вильнюсе после учений скончался многолетний сотрудник полиции

 
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ФОТО: ELTA / Josvydas Elinskas

27 февраля, поздно вечером, в вильнюсской больнице скончался многолетний сотрудник криминальной полиции Борисас Бланк.

Delfi получил информацию о том, что 27 февраля в Сантаришкской больнице скончался 56-летний криминалист.

Сообщается, что он участвовал в учениях в спортзале и на стрельбище. По предварительным данным, потом ему стало плохо, его доставили в больницу, где он и скончался.

Вильнюсская полиция подтвердила, что в 21.30 ч. врачи сообщили о смерти Бланка. Ведется расследование.

Полицейский работал в управлении по расследованию тяжких преступлений. Он занимался расследованием самых тяжких преступлений.

Вильнюсская полиция скорбит в связи со смертью коллеги.

"Такая болезненная и неожиданная утрата… Пусть покоится с миром ушедший в мир иной наш коллега Борисас Бланк. Выражаем искренние соболезнования его семье, коллегам, друзьям и всей нашей общине", – писали представители профсоюза Вильнюсской полиции в фейсбуке.

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