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В пятницу вечером стало известно, что в Вильнюсе автомобиль наехал на человека. Пострадавший оказался в больнице.
В Вильнюсе понадобилась срочная помощь медиков и полиции: на мужчину наехала машина
© DELFI / Jaunius Matonis

Как сообщили в полиции, 20 января около 2.38 в Вильнюсе, на ул. Гележинё Вилко, автомобиль Toyota, которым управлял мужчина (1992 г.р.), наехал на мужчину (1999 г.р.), лежавшего на дороге.

Пострадавший был госпитализирован из-за полученных травм.

Начато досудебное расследование в соответствии со статьей 281 (1) Уголовного кодекса Литовской Республики.

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