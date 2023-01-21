В Вильнюсе понадобилась срочная помощь медиков и полиции: на мужчину наехала машина

Как сообщили в полиции, 20 января около 2.38 в Вильнюсе, на ул. Гележинё Вилко, автомобиль Toyota, которым управлял мужчина (1992 г.р.), наехал на мужчину (1999 г.р.), лежавшего на дороге.

Пострадавший был госпитализирован из-за полученных травм.

Начато досудебное расследование в соответствии со статьей 281 (1) Уголовного кодекса Литовской Республики.