В Вильнюсе полиция "разоружила" пьяного мужчину: угрожал врачам игрушечным пистолетом

Полиция сообщает, что инцидент произошел в полдень.

31 июля, в 12.18 ч., дежурные получили сообщение о том, что в Вильнюсе, на ул. Жальгирё, в Жальгирисской клинике нетрезвый мужчина держит в руках и демонстрирует работникам регистратуры оружие.

Когда вызвали полицию, мужчина вышел на улицу. Там его задержала полиция. У мужчины (1988 г.р.) был обнаружен игрушечный пистолет, который был очень похож на настоящее оружие.

Подозреваемый был пьян (2,69 промилле), он был взят под арест.