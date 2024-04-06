В Вильнюсе полиция преследовала нетрезвого водителя, который совершил ДТП

Журналист Delfi Эрика Венцкуте попала в ДТП в Вильнюсе, 5 апреля, в 16.30 ч. Она ехала по ул. Гележинё Вилко в сторону центра, доехала до места затора и стала тормозить. В это время в ее автомобиль врезался ехавший сзади автомобиль Opel Astra. После того, как автомобиль Венцкуте проехал вперед, ехавший сзади автомобиль подъехал и вторично ударил ее машину.

Когда водитель Opel Astra вышел из авто, журналистке показалось, что он пьян - мужчина едва стоял на ногах. Она вызвала полицию по номеру 112. Мужчина пытался забрать у нее телефон, но не смог, тогда сел в свой автомобиль и пытался завести двигатель. У него это получилось не сразу, но, когда мотор заработал, мужчина уехал с места происшествия.