В Вильнюсе полиция полчаса преследовала 15-летнего водителя скутера

По данным Вильнюсской окружной полиции, в пятницу вечером, около 17.40 час., в Вильнюсе, на улице Сидароню, экипажу отдела дорожной полиции не удалось остановить скутер Yamaha.

В тот момент, когда сотрудники полиции подошли к остановившемуся на перекрестке скутеру, его водитель, пытаясь избежать проверки, внезапно двинулся с места и попытался скрыться.

Увеличив скорость, подросток обгонял другие транспортные средства – после пересечения узкой сплошной линии он вынуждал других участников дорожного движения изменить скорость движения, направление движения или даже остановиться.

Опасно маневрируя, юноша выезжал на тротуары, а въехав на территорию торгового центра – продолжил движение по встречной полосе, по газону, где движение автотранспорта запрещено.