В Вильнюсе полицейская машина сбила несовершеннолетнего

Как сообщили в департаменте полиции, около 18:26 на улице Юстинишкю, отвечая на вызов, и проезжая по тротуару возле торгового центра, служебный автомобиль VW Transporter, которым управлял сотрудник полиции Вильнюсского района, 1998 года рождения, сбил и ранил несовершеннолетнего 2008 года рождения, внезапно выбежавшего из торгового центра.