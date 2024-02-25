В Вильнюсе полицейская машина сбила несовершеннолетнего

 
ELTA
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ФОТО: DELFI / Jaunius Matonis
В субботу вечером, служебная машина полиции сбила несовершеннолетнего.

Как сообщили в департаменте полиции, около 18:26 на улице Юстинишкю, отвечая на вызов, и проезжая по тротуару возле торгового центра, служебный автомобиль VW Transporter, которым управлял сотрудник полиции Вильнюсского района, 1998 года рождения, сбил и ранил несовершеннолетнего 2008 года рождения, внезапно выбежавшего из торгового центра.

Мальчик находится на амбулаторном лечении после оказания медицинской помощи.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения и эксплуатации транспортных средств начато досудебное расследование.

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