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В Вильнюсе в пятницу погибла женщина, выпавшая с балкона общежития в студенческом городке.
В Вильнюсе погибла выпавшая с балкона женщина
© Facebook

По предварительным данным, несчастье произошло в общежитии Вильнюсского университета. В 16.30 ч. у 4-го общежития была обнаружена мертвая женщина.

По словам очевидцев, она выпала с той стороны здания, где находятся балконы.

Ведется следствие.

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