В Вильнюсе погибла выпавшая с балкона женщина

По предварительным данным, несчастье произошло в общежитии Вильнюсского университета. В 16.30 ч. у 4-го общежития была обнаружена мертвая женщина.

По словам очевидцев, она выпала с той стороны здания, где находятся балконы.

Ведется следствие.