В Вильнюсе погиб упавший в шахту лифта мужчина

В 8.20 ч. по Единому номеру помощи поступило сообщение о том, что на ул. Гарсёи, в Вильнюсе, в шахту лифта глубиной около 10 м упал человек.
По предварительным данным, мужчина выполнял какие-то работы.
Пожарные-спасатели сказали, что мужчину нашли в шахте грузового лифта. Мужчина был на глубине 5 м. Его достали пожарные-спасатели. Пострадавший был в сознании.
Полиция сообщила, что пострадавшего 1964 г.р. увезли в больницу, где он скончался от полученных травм.
Ведется расследование.
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