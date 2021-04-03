В Вильнюсе погиб известный альпинист, упавший с водонапорной башни

3 апреля, в 15.21 ч., в Вильнюсе, на ул. Гранито, с водонапорной башни (высота 30 м) упал мужчина, который от полученных травм скончался в автомобиле скорой помощи.

По предварительным данным, он погиб во время тренировки, предполагают, что произошел несчастный случай.

Портал lrytas.lt сообщил, что погиб известный альпинист Жигинтас Минелга.

Полиция выясняет обстоятельства происшествия.