Трагический случай произошел в квартире одного из калиновцев, где также присутствовала его жена. Как узнала "Свабода" из нескольких источников, погибший попросил хозяина квартиры выйти в комнату поговорить. Через некоторое время его нашли в комнате с ножом в области сердца.
Литовская полиция задержала хозяина квартиры на месте происшествия.
В полиции изданию подтвердили, что около 00:46 18 декабря в одном из жилых домов Вильнюса был обнаружен труп гражданина Беларуси с колото-резаной раной в области грудной клетки. Еще одного белоруса задержали как подозреваемого в убийстве. Ведется расследование.
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