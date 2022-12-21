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18 декабря в Вильнюсе погиб экс-боец полка Калиновского, еще один бывший калиновец взят под стражу, сообщает "Радыё Свабода".
Peilis
Peilis
© Shutterstock

Трагический случай произошел в квартире одного из калиновцев, где также присутствовала его жена. Как узнала "Свабода" из нескольких источников, погибший попросил хозяина квартиры выйти в комнату поговорить. Через некоторое время его нашли в комнате с ножом в области сердца.

Литовская полиция задержала хозяина квартиры на месте происшествия.

В полиции изданию подтвердили, что около 00:46 18 декабря в одном из жилых домов Вильнюса был обнаружен труп гражданина Беларуси с колото-резаной раной в области грудной клетки. Еще одного белоруса задержали как подозреваемого в убийстве. Ведется расследование.

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